أمام أسوأ تجدد لانتشار الوباء .. الرئيس الصيني يأمر بمواصلة إستراتيجية "صفر كوفيد"

أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الخميس) بمواصلة إستراتيجية "صفر كوفيد"، فيما تواجه الصين أسوأ تجدد لانتشار الوباء منذ الموجة الأولى عام 2020.
وقال "بينغ": "علينا دائماً مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم، والتمسّك بالدقة العلمية وسياسة صفر كوفيد، الديناميكية، ووضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن"، وفقاً "فرانس 24".
وطالب خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين، برفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علمياً ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض.
وشدد الرئيس الصيني على الحاجة لزيادة توجيهات الوقاية والمكافحة للمناطق الأكثر تأثّرا والسيطرة سريعاً على المجموعات المحلية حيث يتفشى الوباء.
ويخضع عشرات ملايين الصينيين لحجر صحي في مختلف أنحاء البلاد؛ نتيجة إصابتهم بالمتحور أوميكرون، وخلال بضعة أيام، فرض إغلاق في 17 مدينة على الأقل بينها شنجن، مدينة التكنولوجيا التي تعد 17,5 مليون نسمة.