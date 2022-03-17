أمام أسوأ تجدد لانتشار الوباء .. الرئيس الصيني يأمر بمواصلة إستراتيجية "صفر كوفيد"

ويخضع عشرات ملايين الصينيين لحجر صحي في مختلف أنحاء البلاد؛ نتيجة إصابتهم بالمتحور أوميكرون، وخلال بضعة أيام، فرض إغلاق في 17 مدينة على الأقل بينها شنجن، مدينة التكنولوجيا التي تعد 17,5 مليون نسمة.