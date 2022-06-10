أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوُّق بكارولينا الشمالية

وأضاف "جوادال" بأن الأشخاص الثلاثة الذين أُصيبوا بالرصاص يعالَجون من جروحهم، مشيرًا إلى أن مشتبهًا به أو أكثر فروا من المركز التجاري، ولم يتم القبض عليهم.