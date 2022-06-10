أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوُّق بكارولينا الشمالية

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح بعد إطلاق نار اليوم الجمعة في مركز تسوُّق بولاية كارولينا الشمالية، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، أفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظُهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".
وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.
وأضاف "جوادال" بأن الأشخاص الثلاثة الذين أُصيبوا بالرصاص يعالَجون من جروحهم، مشيرًا إلى أن مشتبهًا به أو أكثر فروا من المركز التجاري، ولم يتم القبض عليهم.
وتشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار بشكل متكرر في المراكز التجارية والمدارس والحانات؛ تُسفر عن عشرات الضحايا الأبرياء.