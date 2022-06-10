أمريكا تسجل 45 إصابة بـ"جدري القردة" في 16 ولاية

وأَوْضَحَتِ المراكزُ، في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ تم رصدها في ولايات أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.