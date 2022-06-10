أمريكا تسجل 45 إصابة بـ"جدري القردة" في 16 ولاية

رَصَدَتْ مراكزُ السيطرةِ على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 45 إصابةً بجدري القردة في ست عشرةَ ولاية.
وأَوْضَحَتِ المراكزُ، في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ تم رصدها في ولايات أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.
وفي السياق ذاته، سجَّلت إنجلترا 43 إصابةً جديدةً بـ"جدري القرود"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 348 إصابةً.
وأفادت وكالةُ الأمن الصحي في المملكة المتحدة في بيانٍ اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات في المملكة المتحدة بلغ 366حالةً، بعد تأكيد 12 إصابة في أسكتلندا، وحالتين في أيرلندا الشمالية، وأربع حالات في مقاطعة ويلز.