أمريكا.. لماذا سمحت السلطات بجرعة لقاح معززة للأطفال ضد كورونا؟

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن سلامة الجرعة تم تقييمها لدى نحو 400 طفل. وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي: (الألم، والاحمرار، والتورم في موقع الحقن)؛ فضلًا عن التعب، والصداع، وآلام العضلات أو المفاصل، والقشعريرة، والحمى.