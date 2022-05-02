أمس واليوم وغدًا .. عيد الفطر يحل في 3 أيام مختلفة بالعالم الإسلامي

وأعلنت 21 دولة عربية أن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية، وهي كل من سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، والسعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.، كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.