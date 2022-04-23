أميركا.. شخص يشعل النار في نفسه أمام المحكمة العليا

أضرم شخص النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأميركية أمس؛ مما أدى إلى إجلائه بمروحية، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المحكمة العليا، وأوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).