أم تقتل أطفالها الثلاثة في لوس أنجلوس.. والسبب "صادم"

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية وقوع جريمة مروعة، عندما أقدمت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، على قتل ثلاثة من أطفالها، لسبب غير متوقع.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة بعد أن اتصل أحد الأشخاص بالسلطات الأمنية، لإبلاغها بأن جارتهم، الأم أنغيلا دون فلوريس، دخلت منزلهم، الأحد الماضي، في حدود الساعة الواحدة صباحًا، حاملة نسخة من الكتاب المقدس وشمعة.
وبعدما حضرت الشرطة إلى المكان، تم نقل فلوريس إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الاشتباه في حدوث أي شيء.
وذكرت الصحيفة أنه في حدود الثامنة صباحًا، استجاب ضباط شرطة لوس أنجلوس لبلاغ بشأن وجود شخص مسلح في منزل فلوريس، ويتعلق الأمر بابنها الرابع المراهق، البالغ من العمر 16 عامًا.
واكتشفت عناصر الشرطة، بعد وصولها، 3 جثث لأطفال أنغيلا، وهم ناتالي (12 عامًا) وكيفين (10 سنوات) وناثان (8 سنوات).
واعترفت الأم أمام المحكمة، بقتل أطفالها الثلاثة، مشيرة إلى أن ابنها الرابع ساعدها في ذلك، وهو ما ينفيه الأخير.
وقالت الأم إنها أقدمت على فعلتها لأنها "اعتقدت أن أطفالها الثلاثة ممسوسون من الشياطين".
وذكر طليقها جاكوب وفق صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنها اتصلت به قبل أسبوع وبدأت تتحدث له حول الدين.
وأضاف: "كانت تخبرني بأشياء عن الله.. لا أعرف حقًا ما حدث لأنها لم تكن متدينة أبدًا".
وحددت الجلسة المقبلة لأنغيلا دون فلوريس في أغسطس المقبل، فيما سيمثل المراهق أمام محكمة الأحداث يوم 25 مايو الجاري.