أم تقتل أطفالها الثلاثة في لوس أنجلوس.. والسبب "صادم"

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة بعد أن اتصل أحد الأشخاص بالسلطات الأمنية، لإبلاغها بأن جارتهم، الأم أنغيلا دون فلوريس، دخلت منزلهم، الأحد الماضي، في حدود الساعة الواحدة صباحًا، حاملة نسخة من الكتاب المقدس وشمعة.