أم وجدّة.. وفاة أكبر معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (السبت)، وفاة سعدية فرج الله، أكبر المعتقلات الفلسطينيات سنًا في السجون الإسرائيلية، بعد حوالي ستة أشهر من توقيفها.
وبين النادي أن سعدية فرج الله (68 عامًا) توفيت في سجن الدامون بوسط إسرائيل، وهي أم لثمانية أولاد وجدة لأحفاد، وفقاً لـ"رويترز".
ولم يوضح النادي أسباب وفاة المحتجزة، التي اعتقلت بالقرب من الحرم الإبراهيمي بتهمة "محاولة تنفيذ عملية طعن".
من جهته، ذكر مكتب المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن "المعتقلة كانت تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج بانتظام من قبل الجهات الطبية في مصلحة السجون".
وأضاف: "أعيدت هذا الأسبوع من المستشفى إلى السجن، واحتاجت هذا الصباح إلى علاج طبي في الجناح، حيث جرى استدعاء مسعف من الوحدة وسيارة إسعاف وأُجريت لها عمليات إنعاش، إلا أنه قد تم تحديد وفاتها في المكان".