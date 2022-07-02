أم وجدّة.. وفاة أكبر معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال

وأضاف: "أعيدت هذا الأسبوع من المستشفى إلى السجن، واحتاجت هذا الصباح إلى علاج طبي في الجناح، حيث جرى استدعاء مسعف من الوحدة وسيارة إسعاف وأُجريت لها عمليات إنعاش، إلا أنه قد تم تحديد وفاتها في المكان".