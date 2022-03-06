أنجلينا جولي تبدأ جولة في اليمن لدعم السلام

وأضافت: "سأبذل قصارى جهدي على أرض الواقع في الأيام المقبلة، وبينما نشاهد الفظائع في أوكرانيا، فإنني أدعو لوقف الصراع هناك ووصول المساعدات الإنسانية، وأنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضاً في أمس الحاجة إلى السلام".