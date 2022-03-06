أنجلينا جولي تبدأ جولة في اليمن لدعم السلام

وصلت إلى مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، اليوم (الأحد) أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية لحرب مليشيا الحوثي الموالية لإيران على المواطنين اليمنيين.
وأظهرت أولى الصور المتداولة للنجمة الأمريكية الشهيرة لدى وصولها إلى مطار عدن الدولي آثار قصف صاروخي للحوثيين، كأحد شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه الحوثيون في أنحاء اليمن.
وقالت أنجلينا جولي على صفحتها على "إنستجرام": "هبطت في عدن، لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت: "سأبذل قصارى جهدي على أرض الواقع في الأيام المقبلة، وبينما نشاهد الفظائع في أوكرانيا، فإنني أدعو لوقف الصراع هناك ووصول المساعدات الإنسانية، وأنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضاً في أمس الحاجة إلى السلام".
من جانبها، ذكرت مصادر حكومية، أنه من المتوقع أن تلتقي "جولي" بمسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تزور "جولي" العاصمة صنعاء وتلتقي بالمتمردين الحوثيين في إطار زيارتها إلى اليمن، للقاء المتضررين من الحرب.