"أوبر": هذا "أغرب ما نَسِيَه الركاب" في سيارات الشركة

ووفق مؤشر المفقودات؛ فإن قائمة الأشياء الأكثر شيوعًا في تركها داخل سيارات الأجرة في الولايات المتحدة، هي: (الكاميرات، والمفاتيح، ومحافظ النقود، وحقائب الظهر، وسماعات الرأس، والنظارات، والسجائر الإلكترونية، والبطاقات التعريفية، وقطع المجوهرات التي قد تسقط من الركاب دون انتباههم).