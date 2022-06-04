أول مسلمة تتولى منصبًا وزاريًّا في تاريخ أستراليا

أصبحت عزة محمود فوزي حسيني علي السروجي، التي ولدت في 1967 بالإسكندرية، أول مسلمة تتولى منصبًا وزاريًّا في تاريخ أستراليا، التي يقيم فيها أكثر من 620 ألف مسلم.
وظهرت المصرية، التي اختاروها لمنصب وزير الشباب عن حزب العمال في الحكومة الأسترالية الجديدة، أولَ مسلمة تقسم اليمين الدستورية، قبل أن ينهض رئيس الوزراء عن كرسيه ليصافحها ويهنئها؛ في مشهدٍ وصفه الإعلام المحلي الأسترالي بـ"التاريخي والمميز".
تخرجت "السروجي" في 1990 ببكالوريوس في الفنون من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصلت في 2009 على "جائزة النشر" من المعهد الأسترالي لمحترفي الاستخبارات المهنية، وتم تعيينها في "مجلس العلاقات العربية- الأسترالية" التابع لوزارة الخارجية.