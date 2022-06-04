أصبحت عزة محمود فوزي حسيني علي السروجي، التي ولدت في 1967 بالإسكندرية، أول مسلمة تتولى منصبًا وزاريًّا في تاريخ أستراليا، التي يقيم فيها أكثر من 620 ألف مسلم.