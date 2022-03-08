أيرلندا.. شاحنة تصطدم ببوابة السفارة الروسية في دبلن

أوقفت الشرطة الأيرلندية رجلًا وفتحت تحقيقًا معه، بعد أن صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في دبلن، في ما وصفته السفارة بأنه "عمل إجرامي".
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في جنوب العاصمة، وقالت الشرطة: "تم القبض على رجل، وهو رهن الاعتقال حاليًا، والتحقيق جارٍ".
وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنة كبيرة تحمل شعار شركة مختصة في مواد ذات أغراض دينية، تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
واتهمت السفارة الروسية في دبلن في بيانٍ الشرطةَ بعدم التدخل، وأدانت ما حصل باعتباره فعلًا "إجراميًّا جنونيًّا" ضد "بعثة دبلوماسية سلمية".