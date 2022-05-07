أين الكرة؟.. محتالون في فرنسا يسرقون السياح بلعبة والشرطة تُسقطهم!

وباشرت الوحدة المعنية بالهجرة غير الشرعية في شرطة باريس تحقيقاتها في أكتوبر 2021، وأشار مسؤول إلى أنّ المحققين تمكنوا من تحديد هوية نحو أربعين لاعبًا مزيفًا ومراقبًا متورطين، وصادروا ست طاولات تُجرى عليها اللعبة، والموقوفون جميعهم من رومانيا.