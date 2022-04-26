إحصاءات حديثة: 50 ألف كوب من القهوة يتم تناولها في الثانية الواحدة

وقدّم الشطي التاريخ الذي امتدّ بين جذور القهوة في العالم العربي ومالها من تأثيرات اتسمت بالجدل وانعكست على الأدب والشعر وثراء الكتّاب، كما كان لها حضورًا بارزًا في المنتديات الثقافية والمجالس الاجتماعية، مبينًا سرّ انتشارها عربيًا وعالميًا إلى أن أصبحت رمزًا للكرم والضيافة، كما أنها تعبّر عن القيم وفضاء الأحاديث، وهذا ما يبدو جليًا في كتابه "سفر القهوة"، الذي جرى توقيعه على هامش الجلسة الحوارية، إذ يعد الكتاب أول عمل روائي عربي يسرد تاريخ ورحلة القهوة لأكثر من 500 عام، مرورًا ببدايات إنتاجها وصولًا إلى سدّة العالم.