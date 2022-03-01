إذا كنت أسود فعليك بالمشي.. ومغربي يُشهر سكينًا لركوب القطار.. مزاعم العنصرية تحاصر أوكرانيا

قد تولِد المحن تسامحًا مع الآخرين ولو وقتيًّا؛ فالكل في المحنة سواء، إلا أن الأمر –على ما يبدو– في أوكرانيا مختلفٌ؛ إذ تضج وسائل التواصل الاجتماعي بمزاعم طلاب عرب وأفارقة، تفيد بتعرُّضهم للعنصرية، والفصل العنصري من قوات الأمن الأوكرانية، وذلك أثناء عبورهم الحدود الأوكرانية فرارًا من الحرب الدائرة في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNN" الأمريكية، فإن الكثيرين من الطلاب الأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا يتعرضون لمعاملة عنصرية من قِبل قوات الأمن الأوكرانية ومسؤولي الحدود!

وتقول طالبة طب إفريقية إنها أُمرت وغيرها من الأجانب بالخروج من حافلة نقل عام عند نقطة تفتيش حدودية بين أوكرانيا وبولندا، وأكدت أنه طُلب منهم الترجُّل، فيما انطلقت الحافلة لتعبر الحدود حاملة مواطنين أوكرانيين فقط!

فيما أشارت طالبة الطب النيجيرية، راشيل أونيجبولي، إلى أنها تُركت عالقة في بلدة شيهيني الحدودية على بُعد نحو 400 ميل من العاصمة الأوكرانية كييف، وبينما كانت الحافلات تنقل الأوكرانيين قيل للأجانب إنه يتعيَّن عليهم السير!

