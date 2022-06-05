إسقاط طائرة جنرال روسي.. شاهد فيديو اللحظات الأخيرة

وقال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء: إن حوالى 20% من القوات القتالية الروسية في أوكرانيا، التي كانت تُقدر بنحو 150 ألفًا قبل بدء الحرب، أصبحت الآن خارج الخدمة؛ مما يعني أن 30 ألف شخصًا قتلوا أو أصيبوا في القتال.