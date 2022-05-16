إصابات كورونا حول العالم تصل لـ 522 مليوناً

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و263 ألفاً و940 وفاة، مؤكدة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، التي بلغت أكثر من 82.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.6 مليون.