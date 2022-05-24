حادث مروِّع: مقتل 14 طفلاً ومعلم في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية

وقال المستشفى إن اثنين من المرضى نقلا إلى سان أنطونيو لتلقي العلاج، في حين أن ثالثًا ينتظر النقل، مشيرًا إلى أن رجلاً يبلغ من العمر 45 عامًا نقل أيضًا إلى المستشفى بعد أن أصيب برصاصة.