حادث مروِّع: مقتل 14 طفلاً ومعلم في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 طفلا ومعلم في هجوم نفذه مسلح داخل مدرسة في الولاية، مشيرة إلى مقتل المنفذ، وفقًا لروسيا اليوم.
وفي وقتٍ سابق أعلنت السلطات عن مقتل طفلين وجرح 13 شخصًا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، وأعلنت الشرطة أنه تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار.
وقالت إدارة شرطة المدينة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدني بالمدينة سيستخدم كمركز للم الشمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.
وأكد مستشفى أوفالدي لـABC News أن طفلين قد توفيا متأثرين بإصابات بطلقات نارية في الحادث، كما يتلقى 13 طالبًا العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى في أعقاب الحادث.
وقال المستشفى إن اثنين من المرضى نقلا إلى سان أنطونيو لتلقي العلاج، في حين أن ثالثًا ينتظر النقل، مشيرًا إلى أن رجلاً يبلغ من العمر 45 عامًا نقل أيضًا إلى المستشفى بعد أن أصيب برصاصة.
وأوضح مسؤول بالمدرسة لـABC News أن إطلاق النار وقع خارج حرم المدرسة، وأن مدرسة "روب" الابتدائية كانت قيد الإغلاق.