إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا أثناء وجوده بألمانيا

وتفصيلاً، قالت الوزارة في بيان، إنه ثبت إصابة الوزير بفيروس كورونا أثناء وجوده في ألمانيا قبل اجتماعات مجموعة السبع لوزراء الصحة، حيث كانت نتائج الاختبارات التي أجريت للوزير إيجابية.