إصابة 5 مصلين بإطلاق نار خارج أحد المساجد بكندا

وقال متحدث الشركة إنه تم إطلاق ست رصاصات على الأقل؛ لكن لم يُعرف بعدُ عدد المشتبه فيهم المتورطين في هذه الجريمة، ويتم البحث عنهم؛ مشيرًا أن 3 من المصابين خرجوا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، ويُنتظر خروج الآخران بعد التعافي.