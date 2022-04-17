إصابة 5 مصلين بإطلاق نار خارج أحد المساجد بكندا

ناشدت شرطة تورنتو الكندية، الجماهيرَ بتقديم معلومات عن أشخاص قاموا بإطلاق النار على مصلين خارج أحد المساجد في وقت مبكر من يوم السبت؛ مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.
وقالت الشرطة إنها تَلَقّت مكالمة عند الساعة الواحدة من صباح يوم السبت عن تعرض مصلين لإطلاق نار في مواقف أحد المساجد، عند انتهائهم من أداء صلاة التراويح.
وذكرت تقارير كندية أن المصلين أنهوا صلاتهم وفوجئوا بإطلاق نار عشوائي تجاههم من سيارة مسرعة في شارع ماركهام بمنطقة سكاربورو.
وقال متحدث الشركة إنه تم إطلاق ست رصاصات على الأقل؛ لكن لم يُعرف بعدُ عدد المشتبه فيهم المتورطين في هذه الجريمة، ويتم البحث عنهم؛ مشيرًا أن 3 من المصابين خرجوا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، ويُنتظر خروج الآخران بعد التعافي.