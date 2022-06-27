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إطلاق أول صاروخ لناسا من ميناء فضائي تجاري خارج الولايات المتحدة
دخلت منطقة صحراوية نائية في أستراليا التاريخ، لتصير أول موقع خارج الولايات المتحدة، تطلق منه وكالة ناسا الأمريكية، صاروخاً إلى الفضاء.
وأطلق الصاروخ شبه المداري من الموقع الصحراوي صغير المساحة في وقت مبكر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.
وتقول ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية) إن إطلاق الصاروخ من هذا الموقع سيمكّنها من إجراء دراسات في الفيزياء الفلكية لا يمكن إجراؤها إلا في نصف الكرة الجنوبي.
وكان الإطلاق هو الأول من نوعه في أستراليا كذلك، منذ أكثر من 25 عاماً.