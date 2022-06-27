إطلاق أول صاروخ لناسا من ميناء فضائي تجاري خارج الولايات المتحدة

وتقول ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية) إن إطلاق الصاروخ من هذا الموقع سيمكّنها من إجراء دراسات في الفيزياء الفلكية لا يمكن إجراؤها إلا في نصف الكرة الجنوبي.