إعصار "أجاثا" يضرب ساحل جنوب المكسيك

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن الإعصار، وصل إلى اليابسة غربي بلدة بويرتو أنخيل الساحلية في ولاية واهاكا، يوم الاثنين برياح بلغت سرعتها 169 كيلومترًا؛ حيث تسبب في قطع طريقين سريعين وانقطاع خطوط الهاتف في واهاكا.