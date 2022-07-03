إعصار "تشابا" يشطر سفينة إلى نصفين في بحر الصين الجنوبي

قالت سلطات إنقاذ حكومية، يوم الأحد: إن فرص العثور على 27 من أفراد طاقم سفينة فقدوا بعد أن انشطرت سفينتهم إلى نصفين مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا عبر هونغ كونغ وجنوب الصين؛ "ضئيلة للغاية" على الرغم من استمرار البحث عن المفقودين.