إعصار مدمر يجتاح ولايات أمريكية ويخلف أضرارًا كبيرة

دمر إعصار هائل جزءًا من ولاية كانساس الأمريكية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذي خلفه، من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف.
وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولايات الغرب الأمريكي الأوسط، بما في ذلك كانساس، وأيوا، وميسوري، ونبراسكا.
وفي مدينة ويتشيتا، قال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة في ضاحية أندوفر. ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.
وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر إن الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير.