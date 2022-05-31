إعلانات جذابة للمساعدة على وقف التدخين في جلسة واحدة بالاعتماد على الليزر

وتقول مديرة أحد المراكز الواقعة في باريس حكيمة كونيه لوكالة "فرانس برس" إن "عملي يتمثل في إلغاء حاجة الجسم إلى التدخين"، وعلى المدخن أن يُظهر حماسة بالغةً لأني "لست ساحرة". وتشير في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي تقنية أخرى تؤدي إلى نتائج إيجابية بهذا الشكل؛ مؤكدةً أن الأسلوب مثبت علميًّا.