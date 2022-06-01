"إف بي آي": "هاكرز" مدعومون من إيران حاولوا استهداف مستشفى أمريكي للأطفال

وفي التفاصيل، قال مدير المكتب، كريستوفر راي، في خطاب ألقاه في "بوسطن كوليدج" حول التهديدات الإلكترونية: "في صيف 2020، حاول قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق.. عندما حاولوا استهداف مستشفى الأطفال في بوسطن".