إقرار أولى خطوات تعديل القواعد العالمية لتفشي الأمراض

وتمثل التعديلات التي سعت إليها واشنطن، وبدعم من دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، خطوة أولى في إصلاح أوسع للوائح الصحة العالمية يحدّد الالتزامات القانونية للبلدان بشأن تفشي الأمراض، ومن المتوقع أن تستغرق ما يصل إلى عامين.