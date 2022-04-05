"إكس إي المؤتلف" متحور جديد من كورونا.. وهذه توقعات الخبراء حتى الآن

وتشير تقديرات أولية إلى أن هذا المتحور ربما يكون أكثر قدرة قليلًا على الانتشار من "أوميكرون"؛ لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.