"إكس إي المؤتلف" متحور جديد من كورونا.. وهذه توقعات الخبراء حتى الآن

في وقت يقول فيه خبراء إنه لا داعي للقلق حتى الآن؛ ظَهَر محتور جديد من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في بريطانيا.
ويُعرف المتحور الجديد باسم (XE)، وهو خليط من سلالتيْ متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و(بي إيه.2)، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.
ويُعرف هذا النوع من المتحورات، الذي يقوم على خليط من متحورات أخرى، باسم "المتحور المؤتلف".
وذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنه جرى رصد 637 إصابة بهذا المتحور منذ 22 مارس الماضي، مع اكتشافات أولية تعود إلى يناير الماضي؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وتشير تقديرات أولية إلى أن هذا المتحور ربما يكون أكثر قدرة قليلًا على الانتشار من "أوميكرون"؛ لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.
ويقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبًا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.
ويقول الخبير في الأمراض المعدية، جون براونشتاين: "حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة".
ويتابع: "هذا النوع من المتحورات يظهر مرارًا، والسبب في ظهور المتحور (XE) هو أن لدينا متحورات أخرى، ولم يتبين أنها تشكل مصدر قلق حقيقي".