إلغاء إلزامية الكمامات في إسبانيا اعتباراً من اليوم

وقرر مجلس الوزراء إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات أمس الثلاثاء، وأكدت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس، بعد اجتماع أنه من الواضح أن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا "تضاءل". ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع معدل التطعيم في إسبانيا، التي كانت من الدول الأكثر تضرراً من الجائحة في ربيع 2020.