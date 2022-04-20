إلغاء إلزامية الكمامات في إسبانيا اعتباراً من اليوم

بعد نحو عامين، لم يعد من الإلزامي ارتداء الكمامات في إسبانيا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وابتداءً من اليوم الأربعاء، أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً فقط في وسائل النقل العامة، إضافة إلى دور رعاية كبار السن ومنشآت الرعاية الصحية، وفق "الفرنسية".
ومع ذلك، ناشد الخبراء، المواطنين، الاستمرار في الحذر وارتداء الكمامات طواعية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية ومناطق المشاة المزدحمة.
وقرر مجلس الوزراء إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات أمس الثلاثاء، وأكدت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس، بعد اجتماع أنه من الواضح أن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا "تضاءل". ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع معدل التطعيم في إسبانيا، التي كانت من الدول الأكثر تضرراً من الجائحة في ربيع 2020.
يُشار إلى أن نحو 85% من تعداد سكان إسبانيا حصلوا على جرعات اللقاح ضد الفيروس.