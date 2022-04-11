إلغاء عشرات الرحلات الجوية ببريطانيا.. والسبب "لا يوجد عمال"

وألغت الخطوط الجوية البريطانية ما لا يقل عن 64 رحلة داخلية أو أوروبية من وإلى مطار هيثرو في لندن، مما أدى إلى تأثر الخطوط في المملكة المتحدة، بين المطار الواقع في غرب لندن وأبردين وأدنبره ومانشستر ونيوكاسل.