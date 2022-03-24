"إنترفاكس": الجهات التنظيمية الروسية تحجب خدمة جوجل الإخبارية

وقالت جوجل في بيان: "نؤكد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق جوجل للأخبار وموقعها في روسيا، وأن هذا لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبنا".