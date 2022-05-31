إنجلترا.. تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"جدري القرود"

وعلى الرغم من البيانات المذكورة طمأنت الوكالة المواطنين بأن خطر انتشار المرض بصورة واسعة في المملكة المتحدة لا يزال منخفضًا، داعية المواطنين إلى اليقظة ومراقبة ظهور أعراض طفح جلدي أو علامات إصابة جديدة مثل البقع أو القرح أو البثور، على أي جزء من الجسم.