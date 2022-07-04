إنقاذ 80 شخصًا في الفيضانات في أستراليا

ووفقًا لتقارير، فإن منسوب الماء ارتفع عند السد الرئيسي الذي عجز جسمه على السيطرة عليه فتسرب منه، وباتت هناك كميات كبيرة من المياه تفيض وتتدفق من هناك، وسط هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي.