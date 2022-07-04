إنقاذ 80 شخصًا في الفيضانات في أستراليا

تقول خدمات الطوارئ في شرق أستراليا إنها أنقذت أكثر من 80 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع انتشار مياه الفيضانات لتغمر جميع أنحاء مدينة سيدني، أكبر مدن البلاد.
ووفقًا لتقارير، فإن منسوب الماء ارتفع عند السد الرئيسي الذي عجز جسمه على السيطرة عليه فتسرب منه، وباتت هناك كميات كبيرة من المياه تفيض وتتدفق من هناك، وسط هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي.
وحذرت كارلين يورك، مسؤولة خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، من أن الظروف خطيرة بشكل خاص.
وقال الوزراء ومسؤولو الدولة: إن مثل هذه الأحداث المناخية أصبحت أكثر شيوعًا؛ بسبب تغير المناخ وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في خطط التخفيف من حدة هكذا كوارث.