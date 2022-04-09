إيران.. شاهد توقيف 3 نساء بعدما رقصن في مقبرة

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث نساء بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن وهن يرقصن في مقبرة "الشهداء" في نيشابور، شمالي شرق البلاد، كما أعلن المدعي العام في المدينة السبت.
وحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال المدعي العام محمد حسيني: أنه "إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء في نيشابور في محافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن".
وأضاف المدعي أن "عائلات شهداء جرحت مشاعرها" من جراء تصرف الشابات الثلاث بدون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن.
وتابع حسيني أن "الشابات عبرن عن ندم وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملاً يخالف الأعراف الاجتماعية"، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق في المسألة.
يحظر القانون في إيران الرقص علنًا، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.
وقال خبراء قانون إيرانيون إن "الرقص ليس جريمة بحد ذاته ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يقوم بذلك".
وأضافوا: "لكن، إذا رقص أحدهم علنًا أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فيمكن ملاحقته".