إيران.. شاهد توقيف 3 نساء بعدما رقصن في مقبرة

وحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال المدعي العام محمد حسيني: أنه "إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء في نيشابور في محافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن".