إيطاليا تصادر يختًا للملياردير الروسي ميلينشينكو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم السبت، أن الشرطة صادرت يختًا فاخرًا من الملياردير الروسي أندريه إيجوريفيتش ميلينشينكو، وذلك بعد بضعة أيام من وضع رجل الأعمال على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.