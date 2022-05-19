إيقاف شخص صرف 360 ألف دولار وصلته بالخطأ من الحكومة

أُوقِف رجل ياباني تلقّى عن طريق الخطأ مبلغ 360 ألف دولار في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة كوفيد-19، بعدما قال إنّه هدر الأموال بمراهنات أجراها عبر الإنترنت، على ما أعلنت الشرطة الخميس.