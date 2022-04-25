إيلون ماسك و"تويتر".. "الصفقة القنبلة" خلال ساعات

كشفت مصادر صحفية مطلعة أن شركة "تويتر" تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولاراً نقداً للسهم، متوقعة حدوث الصفقة "خلال ساعات".
والسعر المذكور وصفه ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بأنه عرضه "الأفضل والأخير" لشراء منصة التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن "تويتر" قد يعلن عن صفقة بقيمة 43 مليار دولار في وقت لاحق من الاثنين، بمجرد اجتماع مجلس إدارة الشركة لتوصية المساهمين بالموافقة على الصفقة.
لكن المصادر قالت إن انهيار الصفقة في اللحظة الأخيرة أمر وارد.
ويتفاوض ماسك، أغنى شخص في العالم وفقاً لمجلة "فوربس"، من أجل شراء "تويتر" بصفته الشخصية، ولا تشارك "تسلا" في الصفقة.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة سرية، فيما لم يرد ماسك ولا "تويتر" حتى الآن على طلبات للتعليق وفق سكاي نيوز .
وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، الإثنين، إلى 51.15 دولاراً.
وقال ماسك إن "تويتر" بحاجة لأن يصبح شركة خاصة لكي ينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.
وستأتي الصفقة بعد 4 أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم عملية الاستحواذ.
وأدى ذلك إلى تعامل مجلس إدارة "تويتر" مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة عدم التخلي عن هذه الفرصة، حسبما ذكرت "رويترز" الأحد.