إيلون ماسك و"تويتر".. "الصفقة القنبلة" خلال ساعات

وأدى ذلك إلى تعامل مجلس إدارة "تويتر" مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة عدم التخلي عن هذه الفرصة، حسبما ذكرت "رويترز" الأحد.