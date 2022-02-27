إيلون ماسك يكسر عزلة أوكرانيا.. ويعلن: خدمة "ستارلينك" لكم مجانًا

أعلن الملياردير إيلون ماسك عن دعمه لأوكرانيا، التي تقع تحت هجوم من روسيا؛ وذلك بتفعيل خدمته ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وكتب "ماسك" عبر صفحته على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي: "خدمات ستارلينك تعمل حاليًا في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق".

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيلو فيدوروف: إن خطوة "ماسك" جاءت استجابة لطلب من وزير الرقمنة الأوكراني.

وتواصل "فيدوروف" مع "ماسك" مباشرة عبر تويتر؛ مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه ماسك "استعمار المريخ" تحاول روسيا احتلال أوكرانيا.

وقال فيدوروف: "في حين أن صواريخك تهبط بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين".

وتابع وفق "الألمانية": "نطلب منك أن تزود أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة عقلاء روسيا لاتخاذ موقف".

وتسمح ستارلينك، التي تديرها حاليًا شركة استكشاف الفضاء SpaceX، للأشخاص بالاتصال بالإنترنت عبر طبق القمر الصناعي.

ومشروع Starlink هو مشروع ذو رأس مال كثيف للشركة؛ لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آلاف الأقمار الصناعية والمعروفة في صناعة الفضاء باسم كوكبة، مصممة لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في أي مكان على هذا الكوكب.

وأطلقت شركة "سبيس إكس" الخدمة لأول مرة ببرنامج تجريبي لمستهلكين محددين مقابل 99 دولارًا شهريًّا.

وقال "ماسك" في وقت سابق: إن ستارلينك ستكون مصدرًا مهمًّا لتمويل بعض خططه الأخرى.

والأسبوع الماضي، أطلق "ماسك" المشروع؛ حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط القرى النائية في تونغا التي انقطعت منذ انفجار بركاني مدمر وتسونامي في يناير الماضي.

وتسمح الأقمار الصناعية بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.