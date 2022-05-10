"إيلون مسك": سألغي الحظر الذي فرضته "تويتر" على "دونالد ترامب"

قال إيلون مسك الذي اقترب من الاستحواذ النهائي على شركة "تويتر" إنه سيلغي الحظر الذي فرضته "تويتر" على الرئيس السابق دونالد ترامب منذ يناير 2021.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خلال حديثه في قمة مستقبل السيارات، التي استضافتها صحيفة فاينانشيال تايمز، إلى أن قرار حظر ترامب كان خطأ وغير أخلاقي، وقرارًا أحمق إلى أقصى حد، وتسبب في الكثير من المشاكل بالبلاد.
وتابع "مسك" بأنه سيعمل فور انتهاء عمليات الاستحواذ على جعل أمر الحظر الدائم للحسابات على "تويتر" أمرًا نادرًا جدًّا، باستثناء الحسابات الوهمية، أو الروبوتات الآلية.