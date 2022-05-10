"إيلون مسك": سألغي الحظر الذي فرضته "تويتر" على "دونالد ترامب"

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خلال حديثه في قمة مستقبل السيارات، التي استضافتها صحيفة فاينانشيال تايمز، إلى أن قرار حظر ترامب كان خطأ وغير أخلاقي، وقرارًا أحمق إلى أقصى حد، وتسبب في الكثير من المشاكل بالبلاد.