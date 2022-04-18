ابحث عن أمر آخر تتسلّى به.. "بلوك" من مغنية مشهورة لرئيس دولة!

وكتبت الفنّانة ردّاً على تغريدة من الرئيس "اذهب يا صاح وابحث عن أمرٍ آخر تتسلّى به"، قبل أن تحجب حسابه، وتمنعه بذلك من الردّ عليها مجدّداً.