ابقوا في منازلكم.. "إغلاق شنغهاي" يدخل النفق الأخير والخناق يشتد!

وقالت لينيت ليم، التي أمضت أكثر من 40 يومًا تحت الإغلاق: إن المنطقة التي تعيش فيها تلقت مثل هذا الإخطار أمس الجمعة، بعد يوم من خفض مستويات المخاطر الرسمية إلى درجة كان من المفترض نظريًّا أن تؤدي إلى قيود أكثر مرونة؛ بحسب "رويترز".