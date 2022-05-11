اجتماع مرتقب للتحالف الدولي لبحث استمرار الالتزام بمحاربة "داعش"

يحتضن المغرب، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الوزاري للتحالف المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ من أجل التباحث حول سبل التنسيق واستمرار الالتزام الدولي لمحاربة التنظيم المتطرف في شمال إفريقيا، والتصدي لعودته في الشرق الأوسط.