احتجاجاً على غزو أوكرانيا.. "ماكدونالدز" تبيع فروعها الـ850 في روسيا

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأميركية للوجبات السريعة، اليوم (الاثنين)، أنها بدأت عملية بيع فروعها في روسيا، التي يصل عددها إلى 850 فرعاً يعمل بهم 62 ألف شخص؛ مما يجعلها أحدث شركة غربية كبرى تخرج من روسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت "ماكدونالدز"، أن التمسك بأعمالها في روسيا لم يعد شيئاً مقبولاً، وأنه لا يتماشى مع قيمها، في ظل الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وبينت أنها ستسعى لإقناع المشتري بتوظيف الـ62 ألف شخص العاملين بها لديه، لكنها لم تحدد هوية المشتري المحتمل.