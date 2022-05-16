احتجاجاً على غزو أوكرانيا.. "ماكدونالدز" تبيع فروعها الـ850 في روسيا

وذكرت "ماكدونالدز"، أن التمسك بأعمالها في روسيا لم يعد شيئاً مقبولاً، وأنه لا يتماشى مع قيمها، في ظل الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".