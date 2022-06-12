احتفاء كبير في موسكو بافتتاح سلسلة مطاعم بديلة لـ"ماكدونالدز" بالتزامن مع "يوم روسيا"

يصادف اليوم الأحد فجرًا جديدًا لعشاق الوجبات السريعة في روسيا، حيث أعيد افتتاح مطاعم ماكدونالدز السابقة تحت علامة تجارية وملكية جديدة.
واحتفت وسائل الإعلام الروسية بالواقعة وأفردت لها عشرات الصور والتغطيات منذ صباح اليوم الأحد والذي يصادف الاحتفال بيوم روسيا، حيث يعد الـ12 من يونيو يوم عيد الدولة الرسمي وهو الأول منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وكشفت سلسلة المطاعم الروسية للوجبات السريعة، التي كانت في السابق تحمل اسم ماكدونالدز في البلاد، النقاب عن شعارها الجديد، بعد أكثر من ثلاثة عقود من وصول سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الغربية ذات الشعبية الكبيرة.
ووفق وكالة "نوفوستي" صرح أوليغ بارويف، المدير العام لشبكة مطاعم الوجبات السريعة "لذيذ ونقطة" التي ستحل محل مطاعم "ماكدونالدز" بأن 50 مطعمًا ستفتح أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها غدًا الاثنين.
وقال بارويف في مراسم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، اليوم الأحد: "أريد أن أتحدث قليلًا عن مواعيد افتتاح مطاعمنا. اليوم، في الـ 12 من يونيو الجاري وهو يوم رائع، تفتح 15 مطعمًا أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها. وغدًا سيتم افتتاح 50 مطعمًا، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عددها إلى نحو 200. وفيما بعد نخطط لافتتاح ما بين 50 - 100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة".
وأفاد بارويف، سابقًا، بأن الاسم الجديد للمطاعم التي كانت تملكها شبكة "ماكدونالدز" في روسيا هو "لذيذ ونقطة". وبدأ افتتاح أول 15 مطعمًا في موسكو وضواحيها اليوم الأحد.
وكانت شبكة "ماكدونالدز" لمطاعم الواجبات السريعة أعلنت عن وقف عملها في روسيا في 14 مارس الماضي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وبررت الشبكة قرارها هذا بظهور "صعوبات لوجيستية وفنية" في عمل مطاعمها.