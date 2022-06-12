احتفاء كبير في موسكو بافتتاح سلسلة مطاعم بديلة لـ"ماكدونالدز" بالتزامن مع "يوم روسيا"

وقال بارويف في مراسم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، اليوم الأحد: "أريد أن أتحدث قليلًا عن مواعيد افتتاح مطاعمنا. اليوم، في الـ 12 من يونيو الجاري وهو يوم رائع، تفتح 15 مطعمًا أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها. وغدًا سيتم افتتاح 50 مطعمًا، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عددها إلى نحو 200. وفيما بعد نخطط لافتتاح ما بين 50 - 100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة".