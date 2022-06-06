اختبار "مستفز" قبل ركوب الطائرة بجنوب إفريقيا.. واتهامات للشركة بالعنصرية

لكن المعضلة لا تكمن في الاختبار فحسب، بل في اللغة؛ لأن الإفريقانية تعتبر لغة "أقلية البيض" في جنوب إفريقيا، وكانت مفروضة بقوة على ذوي البشرة السمراء في زمن التفرقة.