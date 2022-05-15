اختفت ومعها 4 مليارات يورو.. حملة أمنية عالمية للقبض على "ملكة التشفير"

آخر ظهور لها كان في أثينا

وبعد إقناعها الكثير من المضاربين الماليين على الإنترنت أن عملة OneCoin ستكون هي المستقبل الجديد في مجال العملات الرقمية، وبأن هذه العملة ستتفوق على بيتكوين ومثيلاتها وستحقق لمقتنييها أرباحاً فلكية، اختفت إغناتوفا حيث كان آخر ظهور لها عام 2017 في أثينا.