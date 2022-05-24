"ادعوا لنا بالثبات".. فيديو اللحظات الأخيرة لـ 3 شبان قبل وفاتهم في صحراء ليبيا

وحسب وسائل إعلام سودانية، قال أحد الشباب المتوفين في مقطع فيديو وُجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا.. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".