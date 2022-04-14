ارتباك وحيرة.. شاهد أغرب مقابلة بين شرطة مرور وسيارة بدون سائق

ويمكن سماع المارة في الفيديو الذين اعتقدوا أن الموقف مثير للضجة والارتباك والحيرة، ويبدو أن سيارة شيفروليه بولت، قد تم إيقافها بسبب عدم إضاءة أنوارها الأمامية في الليل. وبعد لحظات من إيقافها لأول مرة، أقلعت مرة أخرى، لتبدو وكأنها تحاول الفرار وتقدمت بعض الشيء قبل أن تتوقف مرة أخرى وتضيء أنوارها.