ارتفاع حصيلة زلزال أفغانستان إلى 920 قتيلًا و600 جريح

كشف مسؤول أفغاني، أن حصيلة الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة في جنوب شرق أفغانستان، قد ارتفعت إلى 920 شخصًا على الأقل، إضافة إلى إصابة المئات.
وقال صلاح الدين الأيوبي المسؤول بوزارة الداخلية إن 920 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 600 بجروح.
وأضاف وفق "سكاي نيوز": "من المرجح أن يرتفع عدد القتلى؛ لأن بعض القرى تقع في مناطق نائية في الجبال، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع التفاصيل".
وأظهرت لقطات من إقليم باكتيكا قرب الحدود الباكستانية، نقلَ الضحايا من المنطقة في طائرات مروحية.
ونشرت وكالات الأنباء صورًا لمنازل حجرية مدمرة وصورًا للمصابين وهم يتلقون العلاج في المستشفى.
وكان الزلزال قد وقع على مسافة حوالى 27 ميلًا (44 كيلومترًا) من مدينة خوست، بالقرب من حدود البلاد مع باكستان، وكان على عمق 31.6 ميلًا (51 كيلومترًا).