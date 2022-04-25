ارتفاع سهم تويتر بنسبة 5% بعد أنباء عن قبول عرض الاستحواذ من ماسك

ارتفع سعر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في التعاملات المبكرة اليوم في نيويورك 5 %، بعد أنباء عن بدء المرحلة الأخيرة من مفاوضات استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة، مقابل 43 مليار دولار، والتي يمكن أن تكون من أكبر الصفقات على شركة مسجلة في البورصة حتى الآن.