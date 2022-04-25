ارتفاع سهم تويتر بنسبة 5% بعد أنباء عن قبول عرض الاستحواذ من ماسك

ارتفع سعر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في التعاملات المبكرة اليوم في نيويورك 5 %، بعد أنباء عن بدء المرحلة الأخيرة من مفاوضات استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة، مقابل 43 مليار دولار، والتي يمكن أن تكون من أكبر الصفقات على شركة مسجلة في البورصة حتى الآن.
ورغم أن إدارة تويتر كانت قد تبنت في وقت سابق، قراراً لقطع الطريق على محاولة الاستحواذ، فإنها أصبحت الآن أكثر انفتاحاً على مناقشة العرض بعد نجاح ماسك في جمع 46.5 مليار دولار لتمويل الصفقة.
وأشارت "بلومبيرج"، إلى أن إدارة تويتر تعمل حالياً على وضع الشروط الخاصة بصفقة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق خلال اليوم إذا مضت المفاوضات بسلاسة.
ونقلت عن أحد المصادر القول، إن ايلون ماسك يحشد الشركاء، لصفقة الاستحواذ ويواصل الحديث مع شركاء مستثمرين محتملين، وقالت مصادر إن المناقشات بينه وإدارة تويتر بشأن الاستحواذ على الأسهم بسعر 54.20 دولاراً للسهم، استمرت حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم.
وكانت "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق اليوم، أن تويتر قررت إعادة بحث عرض الاستحواذ، حيث نقلت عن مصادر مطلعة القول إنهم يعيدون دراسة الصفقة، في ضوء إعلان ايلون ماسك مالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا جمع تمويلات بقيمة 46.5 مليار دولار للصفقة.